РФ атакувала Дніпропетровщину — є постраждалі та руйнування

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Вночі російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі, серед них — дитина.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram у неділю, 23 листопада.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Росіяни атакували Дніпропетровщину — які наслідки

У ніч проти 23 листопада російські армійці безпілотниками атакували Дніпропетровську область.

Внаслідок ворожого удару у Дніпрі постраждали 14 людей. Серед них 11-річна дівчинка.

Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Крім того, зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин.

Через російську атаку дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там двоє поранених. Вогнем охопило три оселі місцевих. Надзвичайники вже приборкали вогонь.

У Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Продовжував противник завдавати ударів й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.

У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 23 листопада у Дніпрі було чути потужні вибухи.

Також ми повідомляли про пожежі у житлових будинках внаслідок удару РФ по Дніпру.