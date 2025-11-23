Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар дронами по Дніпру — горить багатоповерхівка, є постраждалі

Удар дронами по Дніпру — горить багатоповерхівка, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 03:56
Оновлено: 03:51
Після атаки РФ у Дніпрі виникли пожежі та є постраждалі — що відомо
Рятувальник ДСНС гасить пожежу після атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти вночі, 23 листопада, атакували Дніпро та область дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі у багатоповерховому та приватному житлових будинках. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Пожежі у Дніпрі та Васильківській громаді

Удар дронами по Дніпру – горить багатоповерхівка, є постраждалі - фото 1
Повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: Скриншот

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив, що наразі всі служби працюють на місцях влучань, а повні деталі атаки та інформація про постраждалих уточнюються. 

"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі", — написав Гайваненко, зазначивши, що є попередня інформація про постраждалих.

Крім міста Дніпра, також відомо, що в результаті ворожих ударів зайнявся приватний будинок у Васильківській громаді.

Нагадаємо, вибухи в Дніпрі пролунали й ввечері 20 листопада. Тоді повітряну тривогу було оголошено у декількох областях України.

Також повідомлялось, що гурт Ziferblat ледь не потрапив під російський обстріл у ніч проти 18 листопада у Дніпрі. Музиканти їхали додому потягом поруч із містом.

Дніпро обстріли війна в Україні атака дрон-камікадзе
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації