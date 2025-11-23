Після атаки РФ у Дніпрі виникли пожежі та є постраждалі — що відомо

Рятувальник ДСНС гасить пожежу після атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти вночі, 23 листопада, атакували Дніпро та область дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі у багатоповерховому та приватному житлових будинках. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

Пожежі у Дніпрі та Васильківській громаді

Повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: Скриншот

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив, що наразі всі служби працюють на місцях влучань, а повні деталі атаки та інформація про постраждалих уточнюються.

"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі", — написав Гайваненко, зазначивши, що є попередня інформація про постраждалих.

Крім міста Дніпра, також відомо, що в результаті ворожих ударів зайнявся приватний будинок у Васильківській громаді.

Нагадаємо, вибухи в Дніпрі пролунали й ввечері 20 листопада. Тоді повітряну тривогу було оголошено у декількох областях України.

Також повідомлялось, що гурт Ziferblat ледь не потрапив під російський обстріл у ніч проти 18 листопада у Дніпрі. Музиканти їхали додому потягом поруч із містом.