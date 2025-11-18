Группа Ziferblat. Фото: eurovision.tv

Гурт Ziferblat ледь не потрапив під російський обстріл у ніч на 18 листопада. Коли музиканти їхали додому потягом, у Дніпрі почалася чергова атака окупантів.

Про це артисти розповіли в Instagram у вівторок, 18 листопада.

Допис Ziferblat. Фото: скриншот

Ziferblat потрапили під обстріл у Дніпрі

Учасники гурту Ziferblat розповіли, що поверталися поїздом після виступу в Запоріжжі, коли російські війська здійснили атаку дронами по Дніпру. Вибухова хвиля від удару зачепила їхній потяг, і музиканти дивом уникли травм.

"Вчора ми мали закритий виступ у Запоріжжі. Це поїзд, яким ми поверталися додому. Коли ми зробили зупинку в Дніпрі, Росія атакувала місто дронами близько до нашого потягу", — поділилися учасники Ziferblat.

Нагадаємо, що у ніч на 18 листопада Дніпропетровщину накрила чергова атака російських дронів. Унаслідок ударів по цивільних територіях постраждали місцеві жителі, а в кількох громадах області зафіксовано серйозні руйнування інфраструктури.

Внаслідок атаки було зруйновано редакцію "Суспільного", "Українського радіо" та продакшн-студію "Контрабас".