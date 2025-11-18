Группа Ziferblat. Фото: eurovision.tv

Группа Ziferblat едва не попала под российский обстрел в ночь на 18 ноября. Когда музыканты ехали домой на поезде, в Днепре началась очередная атака оккупантов.

Об этом артисты рассказали в Instagram во вторник, 18 ноября.

Сообщение Ziferblat. Фото: скриншот

Ziferblat попали под обстрел в Днепре

Участники группы Ziferblat рассказали, что возвращались поездом после выступления в Запорожье, когда российские войска совершили атаку дронами по Днепру. Взрывная волна от удара задела их поезд, и музыканты чудом избежали травм.

"Вчера у нас было закрытое выступление в Запорожье. Это поезд, которым мы возвращались домой. Когда мы сделали остановку в Днепре, Россия атаковала город дронами близко к нашему поезду", — поделились участники Ziferblat.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Днепропетровскую область накрыла очередная атака российских дронов. В результате ударов по гражданским территориям пострадали местные жители, а в нескольких общинах области зафиксированы серьезные разрушения инфраструктуры.

В результате атаки были разрушены редакция "Суспільного", "Украинского радио" и продакшн-студия "Контрабас".