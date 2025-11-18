Удар по Днепру 18 ноября — россияне атаковали телебашню и редакции медиа

Последствия обстрела Днепра. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на вторник, 18 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки были разрушены редакция "Суспільного", "Украинского радио" и продакшн-студия "Контрабас".

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в Telegram во вторник, 18 ноября.

Последствия удара РФ по Днепру

"Вчера вы, в*родки, превзошли сами себя. Вы ударили по телебашне и бывшему советскому телецентру, где уже давно сидят журналисты "Суспільного"!!! Неужели вы, скоты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2?" — написал он.

По словам Филатова, кроме редакции "Суспільного" и "Украинского Радио", разрушениям подверглась также продакшн-студия "Контрабас".

О последствиях обстрела рассказала соучредитель Александра Тесленко:

"У нас был большой съемочный павильон с декорациями, с реквизитами, с костюмами. Там ничего даже фиксировать нет. Все сгорело. Более 7 лет мы во все это инвестировали. Короче, ничего не осталось. Мы снимали кино, развивали киноиндустрию".

Филатов добавил, что за последнее время оккупанты уничтожили в Днепре множество гражданского бизнеса, среди которых склад женских средств гигиены, производство по расфасовке чая, склад с лекарствами, мебельную фабрику.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Россия атаковала дронами Днепропетровскую область — в результате удара получили ранения два человека.

Всего за ночь украинская ПВО сбила или подавила 101 вражеский дрон над северными, южными и восточными регионами страны.