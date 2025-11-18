Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар по Днепру — россияне ночью атаковали телебашню

Удар по Днепру — россияне ночью атаковали телебашню

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 14:41
обновлено: 15:04
Удар по Днепру 18 ноября — россияне атаковали телебашню и редакции медиа
Последствия обстрела Днепра. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на вторник, 18 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки были разрушены редакция "Суспільного", "Украинского радио" и продакшн-студия "Контрабас".

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в Telegram во вторник, 18 ноября.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара РФ по Днепру

"Вчера вы, в*родки, превзошли сами себя. Вы ударили по телебашне и бывшему советскому телецентру, где уже давно сидят журналисты "Суспільного"!!! Неужели вы, скоты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2?" — написал он.

По словам Филатова, кроме редакции "Суспільного" и "Украинского Радио", разрушениям подверглась также продакшн-студия "Контрабас".

О последствиях обстрела рассказала соучредитель Александра Тесленко:

"У нас был большой съемочный павильон с декорациями, с реквизитами, с костюмами. Там ничего даже фиксировать нет. Все сгорело. Более 7 лет мы во все это инвестировали. Короче, ничего не осталось. Мы снимали кино, развивали киноиндустрию".

Филатов добавил, что за последнее время оккупанты уничтожили в Днепре множество гражданского бизнеса, среди которых склад женских средств гигиены, производство по расфасовке чая, склад с лекарствами, мебельную фабрику.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Россия атаковала дронами Днепропетровскую область — в результате удара получили ранения два человека.

Всего за ночь украинская ПВО сбила или подавила 101 вражеский дрон над северными, южными и восточными регионами страны.

война Днепр обстрелы война в Украине разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации