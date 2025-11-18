Удар по Дніпру 18 листопада — росіяни атакували телевежу та редакції медіа

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти вівторка, 18 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки було зруйновано редакцію "Суспільного", "Українського радіо" та продакшн-студію "Контрабас".

Про це повідомив міський голова Борис Філатов у Telegram у вівторок, 18 листопада.

Наслідки удару РФ по Дніпру

"Вчора ви, в*родки, перевершили самі себе. Ви вдарили по телевежі та колишньому радянському телецентру, де вже давно сидять журналісти "Суспільного"!!! Невже ви, скоти, думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 та УТ-2?" — написав він.

За словами Філатова, окрім редакції "Суспільного" та "Українського Радіо", руйнувань зазнала також продакшн-студія "Контрабас".

Про наслідки обстрілу розповіла співзасновниця Олександра Тесленко:

"У нас був великий знімальний павільйон з декораціями, з реквізитами, з костюмами. Там нічого навіть фіксувати немає. Все згоріло. Більше 7 років ми в усе це інвестували. Коротше, нічого не залишилось. Ми знімали кіно, розвивали кіноіндустрію".

Філатов додав, що за останній час окупанти знищили у Дніпрі безліч цивільного бізнесу, серед яких склад жіночих засобів гігієни, виробництво з розфасовки чаю, склад з ліками, меблеву фабрику.

Нагадаємо, що в ніч проти 18 листопада Росія атакувала дронами Дніпропетровщину — внаслідок удару отримали поранення двоє людей.

Всього за ніч українська ППО збила або подавила 101 ворожий дрон над північними, південними та східними регіонами країни.