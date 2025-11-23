После атаки РФ в Днепре возникли пожары и есть пострадавшие — что известно

Спасатель ГСЧС тушит пожар после атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты ночью, 23 ноября, атаковали Днепр и область дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки возникли пожары в многоэтажном и частном жилых домах. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram.

Пожары в Днепре и Васильковской громаде

Сообщение главы Днепропетровской ОВА. Фото: Скриншот

Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что сейчас все службы работают на местах попаданий, а полные детали атаки и информация о пострадавших уточняются.

"Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме", — написал Гайваненко, отметив, что есть предварительная информация о пострадавших.

Кроме города Днепра, также известно, что в результате вражеских ударов загорелся частный дом в Васильковской общине.

Напомним, взрывы в Днепре прогремели и вечером 20 ноября. Тогда воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины.

Также сообщалось, что группа Ziferblat едва не попала под российский обстрел в ночь на 18 ноября в Днепре. Музыканты ехали домой на поезде рядом с городом.