Главная Новости дня Удар дронами по Днепру — горит многоэтажка, есть пострадавшие

Удар дронами по Днепру — горит многоэтажка, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 03:56
обновлено: 03:51
После атаки РФ в Днепре возникли пожары и есть пострадавшие — что известно
Спасатель ГСЧС тушит пожар после атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты ночью, 23 ноября, атаковали Днепр и область дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки возникли пожары в многоэтажном и частном жилых домах. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram.

Читайте также:

Пожары в Днепре и Васильковской громаде

Удар дронами по Днепру — горит многоэтажка, есть пострадавшие - фото 1
Сообщение главы Днепропетровской ОВА. Фото: Скриншот

Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что сейчас все службы работают на местах попаданий, а полные детали атаки и информация о пострадавших уточняются.

"Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме", — написал Гайваненко, отметив, что есть предварительная информация о пострадавших.

Кроме города Днепра, также известно, что в результате вражеских ударов загорелся частный дом в Васильковской общине.

Напомним, взрывы в Днепре прогремели и вечером 20 ноября. Тогда воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины.

Также сообщалось, что группа Ziferblat едва не попала под российский обстрел в ночь на 18 ноября в Днепре. Музыканты ехали домой на поезде рядом с городом.

Автор:
Филип Бойко
