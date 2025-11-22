Через атаку РФ на Дніпро у місті чули вибухи — що відомо на цей момент

Термінова новина

У Дніпрі були чутні вибухи. До цього Повітряні Сили ЗС України повідомляли про повітряну небезпеку у цьому регіоні.

Вибухи чули кореспонденти Суспільного.

Що відомо на цей момент

Офіційних коментарів від ОВА Дніпровщини не надходило. Проте раніше Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що регіону загрожує атака ворожих дронів-камікадзе.

Новина оновлюється...