Через атаку РФ на Дніпро у місті чули вибухи — що відомо на цей момент

У Дніпрі чутні вибухи — що відомо про ситуацію
Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 23:55
Оновлено: 00:02
Термінова новина
У Дніпрі були чутні вибухи. До цього Повітряні Сили ЗС України повідомляли про повітряну небезпеку у цьому регіоні.
Вибухи чули кореспонденти Суспільного.
Що відомо на цей момент
Офіційних коментарів від ОВА Дніпровщини не надходило. Проте раніше Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що регіону загрожує атака ворожих дронів-камікадзе.
Новина оновлюється...
