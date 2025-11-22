Из-за атаки РФ на Днепр в городе слышали взрывы — что известно на данный момент

В Днепре слышны взрывы — что известно о ситуации
Дата публикации 22 ноября 2025 23:55
обновлено: 00:24
Взрыв после атаки оккупантов РФ. Иллюстративное фото: Соцсети
В Днепре были слышны взрывы. До этого Воздушные Силы ВС Украины сообщали о воздушной опасности в этом регионе.
Взрывы слышали корреспонденты Суспільного.
Что известно на данный момент
Официальных комментариев от ОВА Днепровской области не поступало. Однако ранее Воздушные силы ВС Украины сообщали, что региону угрожает атака вражеских дронов-камикадзе.
Новость обновляется...
