Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Днепропетровщину: шесть человек пострадали

РФ атаковала Днепропетровщину: шесть человек пострадали

Ua ru
18 октября 2026 14:51
Атаки РФ в Днепропетровской области: шесть пострадавших и разрушения полиция Днепропетровской области
Последствия российской атаки. Фото: полиция Днепропетровской области

Российские войска продолжают наносить удары по Днепропетровской области. В Днепре под обстрел попал объект критической инфраструктуры, а в других районах области в результате обстрелов пострадали шесть человек. Российские войска также нанесли удары по нескольким населённым пунктам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и полиция Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Отдельно глава ОВА сообщил об атаке на объект критической инфраструктуры в Днепре. Там последствия и информация о пострадавших пока уточняются.

РФ атаковала Днепропетровщину: шесть человек пострадали - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

По данным полиции, во время атаки на Петропавловскую громаду травмы получили три человека — мужчина и две пожилые женщины. Также повреждены частные дома и грузовой автомобиль.

РФ атаковала Днепропетровщину: шесть человек пострадали - фото 2
Поврежденный дом. Фото: полиция Днепропетровской области

Под обстрелами оказался и Никопольский район. За последние сутки российские военные совершили более 50 атак на прибрежные населённые пункты района.

Читайте также:
РФ атаковала Днепропетровщину: шесть человек пострадали - фото 3
Разрушенный дом. Фото: полиция Днепропетровской области

Около 11:00 оккупанты обстреляли из артиллерии частные дома в Никополе. Пострадали 88-летняя женщина и 63-летний мужчина — обоих с травмами госпитализировали.

После обеда российские войска нанесли артиллерийский удар по одному из поселков Червоногригоровской громады. Ранение получила 68-летняя женщина. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

РФ атаковала Днепропетровщину: шесть человек пострадали - фото 4
Разрушения после российской атаки. Фото: полиция Днепропетровской области

За сутки полиция получила 59 сообщений об обстрелах Никополя, Марганца, Червоногригоровской, Марганецкой и Покровской сельских гроиад. В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, дошкольное учебное заведение и частные дома.

РФ атаковала Днепропетровщину: шесть человек пострадали - фото 5
Поврежденный дом. Фото: полиция Днепропетровской области

Также 17 октября российские войска атаковали Днепр. В городе повреждены объекты критической инфраструктуры и транспортные средства. В Любимовской громаде Днепровского района в результате обстрела был поврежден дом культуры.

Кроме того, 17 октября оккупанты нанесли удары по Зеленодольской и Грушевской общинам Криворожского района. Там повреждены частный дом и инфраструктура. По информации полиции, в этих общинах обошлось без пострадавших.

Правоохранители задокументировали последствия российских атак и собрали вещественные доказательства в рамках уголовных производств, возбужденных по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 17 октября Кривой Рог подвергся комбинированной атаке российских войск с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Позже Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет и БПЛА в направлении города.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 15 октября российские войска атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области. В Новоалександровской громаде в результате удара был разрушен частный дом и погибли два человека, а в Павлограде после обстрела загорелись несколько частных домов, на месте работали спасатели.

полиция Днепр Днепропетровская область война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации