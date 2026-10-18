Последствия российской атаки. Фото: полиция Днепропетровской области

Российские войска продолжают наносить удары по Днепропетровской области. В Днепре под обстрел попал объект критической инфраструктуры, а в других районах области в результате обстрелов пострадали шесть человек. Российские войска также нанесли удары по нескольким населённым пунктам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и полиция Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Отдельно глава ОВА сообщил об атаке на объект критической инфраструктуры в Днепре. Там последствия и информация о пострадавших пока уточняются.

Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

По данным полиции, во время атаки на Петропавловскую громаду травмы получили три человека — мужчина и две пожилые женщины. Также повреждены частные дома и грузовой автомобиль.

Поврежденный дом. Фото: полиция Днепропетровской области

Под обстрелами оказался и Никопольский район. За последние сутки российские военные совершили более 50 атак на прибрежные населённые пункты района.

Читайте также:

Разрушенный дом. Фото: полиция Днепропетровской области

Около 11:00 оккупанты обстреляли из артиллерии частные дома в Никополе. Пострадали 88-летняя женщина и 63-летний мужчина — обоих с травмами госпитализировали.

После обеда российские войска нанесли артиллерийский удар по одному из поселков Червоногригоровской громады. Ранение получила 68-летняя женщина. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Разрушения после российской атаки. Фото: полиция Днепропетровской области

За сутки полиция получила 59 сообщений об обстрелах Никополя, Марганца, Червоногригоровской, Марганецкой и Покровской сельских гроиад. В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, дошкольное учебное заведение и частные дома.

Поврежденный дом. Фото: полиция Днепропетровской области

Также 17 октября российские войска атаковали Днепр. В городе повреждены объекты критической инфраструктуры и транспортные средства. В Любимовской громаде Днепровского района в результате обстрела был поврежден дом культуры.

Кроме того, 17 октября оккупанты нанесли удары по Зеленодольской и Грушевской общинам Криворожского района. Там повреждены частный дом и инфраструктура. По информации полиции, в этих общинах обошлось без пострадавших.

Правоохранители задокументировали последствия российских атак и собрали вещественные доказательства в рамках уголовных производств, возбужденных по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 17 октября Кривой Рог подвергся комбинированной атаке российских войск с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Позже Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет и БПЛА в направлении города.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 15 октября российские войска атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области. В Новоалександровской громаде в результате удара был разрушен частный дом и погибли два человека, а в Павлограде после обстрела загорелись несколько частных домов, на месте работали спасатели.