Наслідки російської атаки. Фото: поліція Дніпропетровщини

Російські війська продовжують атакувати Дніпропетровську область. У Дніпрі під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури, а в інших районах області внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Російські війська також атакували кілька громад Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та поліція Дніпропетровщини, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Окремо очільник ОВА повідомив про атаку на об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Там наслідки та інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Повіомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

За даними поліції, під час атаки на Петропавлівську громаду травми отримали троє людей — чоловік і дві літні жінки. Також пошкоджені приватні будинки та вантажний автомобіль.

Пошкоджений будинок. Фото: поліція Дніпропетровщини

Під обстрілами опинилася й Нікопольщина. Протягом попередньої доби російські військові здійснили понад 50 атак на прибережні населені пункти району.

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Зруйнований будинок. Фото: поліція Дніпропетровщини

Близько 11:00 окупанти обстріляли з артилерії приватні будинки в Нікополі. Постраждали 88-річна жінка та 63-річний чоловік — обох із травмами госпіталізували.

Після обіду російські війська вдарили з артилерії по одному із селищ Червоногригорівської громади. Поранення отримала 68-річна жінка. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Руйнування після російської атаки. Фото: поліція Дніпропетровщини

За добу поліція отримала 59 повідомлень про обстріли Нікополя, Марганця, Червоногригорівської, Марганецької та Покровської сільської громад. Унаслідок атак пошкоджені об'єкти інфраструктури, дошкільний навчальний заклад і приватні будинки.

Пошкоджений будинок. Фото: поліція Дніпропетровщини

Також 17 жовтня російські війська атакували Дніпро. У місті пошкоджені критична інфраструктура та транспортні засоби. У Любимівській громаді Дніпровського району внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень будинок культури.

Крім того, 17 жовтня окупанти завдали ударів по Зеленодольській і Грушівській громадах Криворізького району. Там пошкоджені приватний будинок та інфраструктура. За інформацією поліції, у цих громадах обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці задокументували наслідки російських атак і зібрали речові докази в межах кримінальних проваджень, відкритих за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 17 жовтня Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою російських військ із застосуванням балістичних і крилатих ракет та безпілотників. Згодом Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет і БПЛА в напрямку міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 15 жовтня російські війська атакували Дніпровський і Павлоградський райони Дніпропетровської області. У Новоолександрівській громаді внаслідок удару було зруйновано приватний будинок і загинули двоє людей, а в Павлограді після обстрілу спалахнули кілька приватних осель, на місці працювали рятувальники.