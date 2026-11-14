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Главная Новости дня РФ атаковала 4 района Днепропетровщины: есть погибший и 13 раненых

РФ атаковала 4 района Днепропетровщины: есть погибший и 13 раненых

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14 ноября 2026 22:00
Нападения на Днепропетровскую область 14 ноября: один погибший и 13 раненых ГСЧС Днепропетровской области
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровской области

В Днепропетровской области в результате российских атак 14 ноября погиб один человек, ещё 13 получили ранения. Среди пострадавших — семилетний мальчик. Всего враг почти 30 раз обстрелял четыре района области, применяя беспилотники, артиллерию и ракеты.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Днепропетровскую область

Больше всего пострадал Павлоград. Там повреждены многоквартирные дома и учебные заведения. Один человек погиб.

РФ атаковала 4 района Днепропетровщины: есть погибший и 13 раненых - фото 1
Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОВА

Еще восемь человек, среди которых семилетний ребенок, попали в больницу. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Двое пострадавших будут лечиться амбулаторно.

РФ атаковала 4 района Днепропетровщины: есть погибший и 13 раненых - фото 2
Пост Александра Ганжи. Фото: скриншот

В Никопольском районе под обстрелами оказались районный центр, Марганецкая и Покровская громады.

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Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОВА

Повреждены многоквартирные и частные дома, учебные заведения, инфраструктура и автомобили. Ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 69 лет, а также 44-летняя женщина. Они проходят лечение дома.

РФ атаковала 4 района Днепропетровщины: есть погибший и 13 раненых - фото 4
Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОВА

В Николаевской громаде Синельниковского района в результате атаки возник пожар. В Криворожье российские войска наносили удары по Зеленодольской громаде.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог с помощью беспилотников, нацелившись на объекты критической инфраструктуры. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения, а также были повреждены многоквартирные дома, школы и детские сады.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября российские войска более 30 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района области.

Днепропетровская область спасатели война в Украине пострадавшие атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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