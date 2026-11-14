Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак 14 листопада загинула одна людина, ще 13 дістали поранень. Серед постраждалих — семирічний хлопчик. Загалом ворог майже 30 разів обстріляв чотири райони області, застосовуючи безпілотники, артилерію та ракету.

Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Найбільше постраждав Павлоград. Там пошкоджені багатоквартирні будинки та заклади освіти. Одна людина загинула.

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ще восьмеро, серед яких семирічна дитина, потрапили до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Повідомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

На Нікопольщині під обстрілами опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади.

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Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, навчальні заклади, інфраструктура та автомобілі. Поранень дістали двоє чоловіків віком 40 і 69 років та 44-річна жінка. Вони лікуються вдома.

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атаки виникла пожежа. На Криворіжжі російські війська били по Зеленодольській громаді.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками, націлившись на об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а також були пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та дитячі садки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада російські війська понад 30 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони області.