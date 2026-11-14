РФ атакувала 4 райони Дніпропетровщини: є загиблий і 13 поранених
На Дніпропетровщині внаслідок російських атак 14 листопада загинула одна людина, ще 13 дістали поранень. Серед постраждалих — семирічний хлопчик. Загалом ворог майже 30 разів обстріляв чотири райони області, застосовуючи безпілотники, артилерію та ракету.
Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Найбільше постраждав Павлоград. Там пошкоджені багатоквартирні будинки та заклади освіти. Одна людина загинула.
Ще восьмеро, серед яких семирічна дитина, потрапили до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.
На Нікопольщині під обстрілами опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади.
Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, навчальні заклади, інфраструктура та автомобілі. Поранень дістали двоє чоловіків віком 40 і 69 років та 44-річна жінка. Вони лікуються вдома.
У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атаки виникла пожежа. На Криворіжжі російські війська били по Зеленодольській громаді.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками, націлившись на об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а також були пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та дитячі садки.
Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада російські війська понад 30 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони області.