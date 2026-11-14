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Головна Новини дня РФ атакувала 4 райони Дніпропетровщини: є загиблий і 13 поранених

РФ атакувала 4 райони Дніпропетровщини: є загиблий і 13 поранених

Ua ru
14 листопада 2026 22:00
Атаки на Дніпропетровщину 14 листопада: загиблий і 13 поранених ДСНС Дніпропетровщини
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак 14 листопада загинула одна людина, ще 13 дістали поранень. Серед постраждалих — семирічний хлопчик. Загалом ворог майже 30 разів обстріляв чотири райони області, застосовуючи безпілотники, артилерію та ракету.

Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Найбільше постраждав Павлоград. Там пошкоджені багатоквартирні будинки та заклади освіти. Одна людина загинула.

РФ атакувала 4 райони Дніпропетровщини: є загиблий і 13 поранених - фото 1
Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ще восьмеро, серед яких семирічна дитина, потрапили до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

РФ атакувала 4 райони Дніпропетровщини: є загиблий і 13 поранених - фото 2
Повідомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

На Нікопольщині під обстрілами опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади.

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Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, навчальні заклади, інфраструктура та автомобілі. Поранень дістали двоє чоловіків віком 40 і 69 років та 44-річна жінка. Вони лікуються вдома.

РФ атакувала 4 райони Дніпропетровщини: є загиблий і 13 поранених - фото 4
Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атаки виникла пожежа. На Криворіжжі російські війська били по Зеленодольській громаді.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками, націлившись на об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а також були пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та дитячі садки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада російські війська понад 30 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони області.

Дніпропетровська область рятувальники війна в Україні постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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