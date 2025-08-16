Зеленский до сих пор не получил звонка от Трампа после саммита

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: FT

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не получил никаких сообщений или звонков от президента США Дональда Трампа после его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. В Киеве такая ситуация вызвала недоумение, ведь еще до встречи Трамп заявлял, что будет требовать от Путина прекращения войны, однако саммит завершился без всяких обязательств.

Об этом сообщает Financial Times.

Реклама

Читайте также:

Киев ждет объяснений от США

По данным издания, приближенный к украинскому президенту источник подтвердил, что Зеленский не получал никаких известий от Трампа после его встречи с Путиным. В Киеве это молчание назвали "очень странным" и ожидают дальнейших объяснений от Вашингтона.

"Теперь действительно все зависит от президента Зеленского, чтобы он это сделал. И я бы также сказал, что европейские страны должны немного присоединиться. Но это зависит от президента Зеленского... И если они захотят, я буду на следующей встрече", — заявил Трамп ведущему Fox News Шону Ганнити после саммита.

Саммит на Аляске, ставший первой встречей американского и российского лидеров с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, начался громко, но завершился без прорыва. Дональд Трамп не смог заручиться от Путина никакими обязательствами по прекращению войны.

"Заключите соглашение. Россия — очень великая держава, а вы ею не являетесь. Вы боретесь с большой военной машиной", — добавил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Команда президента Украины восприняла результаты встречи как разочаровывающие. Один из помощников Зеленского назвал итоги такими, что "ничего не принесли", другой же "очень странными", ведь прогресс был достигнут незначительный.

Напомним, что бывший советник президента США Джон Болтон прокомментировал встречу Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее мы также информировали, что Белый дом в соцсети X обнародовал черно-белое фото, на котором изображены Трамп и Путин во время саммита на Аляске.