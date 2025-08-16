Відео
Результати саміту на Алясці викликали подив у Києві — FT

Результати саміту на Алясці викликали подив у Києві — FT

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 09:43
Зеленський досі не отримав дзвінка від Трампа після саміту
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: FT

Президент України Володимир Зеленський досі не отримав жодних повідомлень чи дзвінків від президента США Дональда Трампа після його переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. У Києві така ситуація викликала подив, адже ще до зустрічі Трамп заявляв, що вимагатиме від Путіна припинення війни, проте саміт завершився без жодних зобов’язань.

Про це повідомляє Financial Times.

Київ чекає на пояснення від США

За даними видання, наближене до українського президента джерело підтвердило, що Зеленський не отримував жодних звісток від Трампа після його зустрічі з Путіним. У Києві цю мовчанку назвали "дуже дивною" та очікують подальших пояснень від Вашингтона.

"Тепер справді все залежить від президента Зеленського, щоб він це зробив. І я б також сказав, що європейські країни повинні трохи долучитися. Але це залежить від президента Зеленського... І якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі", — заявив Трамп ведучому Fox News Шону Ганніті після саміту.

Саміт на Алясці, що став першою зустріччю американського та російського лідерів із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, розпочався гучно, але завершився без прориву. Дональд Трамп не зміг заручитися від Путіна жодними зобов’язаннями щодо припинення війни.

"Укладіть угоду. Росія — дуже велика держава, а ви нею не є. Ви боретеся з великою військовою машиною", — додав Трамп, звертаючись до Зеленського.

Команда президента України сприйняла результати зустрічі як розчаровуючі. Один із помічників Зеленського назвав підсумки такими, що "нічого не принесли", інший же "дуже дивними", адже прогресу було досягнуто незначного.

Нагадаємо, що колишній радник президента США Джон Болтон прокоментував зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. 

Раніше ми також інформували, що Білий дім у соцмережі X оприлюднив чорно-біле фото, на якому зображені Трамп і Путін під час саміту на Алясці. 

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп Україна
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
