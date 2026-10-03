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Главная Новости дня Режиссера Билоуса уволили из СИЗО после почти года под стражей

Режиссера Билоуса уволили из СИЗО после почти года под стражей

Ua ru
3 октября 2026 12:57
Белоус вышел из СИЗО после снижения суммы залога
Режиссёра Билоуса освободили из СИЗО. Фото: facebook.com/klochkov.partners

Режиссёр и бывший директор киевского "Молодого театра" Андрей Белоус вышел из СИЗО после почти года пребывания под стражей. Адвокаты отметили, что в течение нескольких месяцев работали над возможностью внесения залога за своего подзащитного, а впоследствии — над уменьшением его размера.

Об этом сообщило адвокатское объединение "Клочков и партнеры", передает Новини.LIVE.

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Андрей Белоус вышел из СИЗО

По словам юристов, этот процесс сопровождался постоянной процессуальной борьбой за права и интересы Белоуса.

Режиссера Билоуса уволили из СИЗО после почти года под стражей - фото 1
Пост организации. Фото: скриншот

В адвокатском объединении также заявили, что дело было сложным не только с юридической, но и с моральной точки зрения.

Режиссера Билоуса уволили из СИЗО после почти года под стражей - фото 2
Молодежь с плакатами. Фото: facebook.com/klochkov.partners

По их словам, дополнительным вызовом стала информационная составляющая процесса и внимание СМИ и социальных сетей.

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"СМИ и социальные сети формировали отношение к человеку задолго до того, как свою оценку делу должен был дать суд. Фактически приходилось работать в условиях, когда общественный приговор пытались вынести раньше судебного", — говорится в сообщении адвокатов.

Защитники подчеркнули, что освобождение Билоуса из СИЗО стало возможным после исполнения судебного решения. Они поблагодарили родных и близких режиссера за поддержку и заявили, что решение основано на принципах равенства сторон, состязательности и презумпции невиновности.

Также в адвокатском объединении сослались на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой мера пресечения преследует обеспечительную, а не карательную цель.

Ранее Андрея Белоуса подозревали в систематических изнасилованиях и сексуальном насилии в отношении студенток. В конце января студентка Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого обвинила преподавателя и режиссера в сексуальных домогательствах.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 октября 2025 года Печерский районный суд Киева поместил режиссера Андрея Белоуса под стражу до 17 декабря. По словам прокурора по делу Марии Вдовиченко, на тот момент было известно о пяти потерпевших.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 ноября 2025 года супруга режиссера Андрея Белоуса, актриса Ирина Белоус, впервые после длительной паузы публично прокомментировала обвинения в адрес своего мужа. Она заявила, что считает дело против него сфабрикованным и убеждена в его невиновности.

суд СИЗО адвокат юристы Андрей Билоус
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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