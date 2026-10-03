Білоус вийшов із СІЗО після зменшення суми застави

Режисера Білоуса звільнили із СІЗО. Фото: facebook.com/klochkov.partners

Режисер та колишній директор київського Молодого театру Андрій Білоус вийшов із СІЗО після майже року перебування під вартою. Адвокати зазначили, що протягом кількох місяців працювали над можливістю внесення застави за свого підзахисного, а згодом — над зменшенням її розміру.

Про це повідомило адвокатське об’єднання "Клочков та партнери", передає Новини.LIVE.

Реклама

Андрій Білоус вийшов із СІЗО

За словами юристів, цей процес супроводжувався постійною процесуальною боротьбою за права та інтереси Білоуса.

Пост організації. Фото: скриншот

В адвокатському об’єднанні також заявили, що справа була складною не лише з юридичної, а й із моральної точки зору.

Молодь з плакатами. Фото: facebook.com/klochkov.partners

За їхніми словами, додатковим викликом стала інформаційна складова процесу та увага медіа й соціальних мереж.

Читайте також:

"Медіа та соціальні мережі формували ставлення до людини задовго до того, як свою оцінку справі має надати суд. Фактично доводилося працювати в умовах, коли суспільний вирок намагалися винести раніше за судовий", — йдеться у дописі адвокатів.

Захисники наголосили, що вихід Білоуса із СІЗО став можливим після виконання судового рішення. Вони подякували рідним і близьким режисера за підтримку та заявили, що рішення ґрунтується на принципах рівності сторін, змагальності та презумпції невинуватості.

Також в адвокатському об’єднанні послалися на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої запобіжний захід має забезпечувальну, а не каральну мету.

Раніше Андрія Білоуса підозрювали у систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві щодо студенток. Наприкінці січня студентка Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого звинуватила викладача та режисера в сексуальних домаганнях.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 жовтня 2025 року Печерський районний суд Києва відправив режисера Андрія Білоуса під варту до 17 грудня. За словами прокурорки у справі Марії Вдовиченко, на той момент було відомо про 5 потерпілих.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 листопада 2025 року дружина режисера Андрія Білоуса, акторка Ірина Білоус, вперше після тривалої паузи публічно прокоментувала звинувачення на адресу свого чоловіка. Вона заявила, що вважає справу проти нього штучною та переконана в його невинуватості.