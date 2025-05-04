Политик объяснил, почему республиканцы боятся выходить к народу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский политический деятель Юрий Рашкин заявил, что республиканские политики боятся появляться перед избирателями. Он объяснил, что к республиканцам много вопросов, в частности от ветеранов.

Об этом Юрий Рашкин рассказал в интервью для Новини.LIVE.

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По мнению политического деятеля, республиканские политики боятся появляться перед избирателями, потому что те спрашивают: "А где пенсии? Почему ветеранам сокращают помощь? Почему социальная помощь уменьшается?".

В частности он отметил, что именно ветераны — это часто те, кого увольняют в рамках так называемых "федеральных чисток".

"Конгрессмен теперь как и все политики республиканские, он боится прийти к своим избирателям, потому что он знает, что его спросят: а как пенсия? у нас будет пенсия? Вы голосуете, чтобы сократить социальные услуги, потому что на вас давит президент. У нас ветераны, которые впервые пришли протестовать, потому что он бросает ветеранов. Многие уволенные среди федеральных служащих — это ветераны. Они это замечают, они об этом говорят.

Я вышел и сказал по Украине, ведь меня это волнует. Это важная тема, о которой нужно говорить, и она не всегда упоминается. А что может сказать конгрессмен, который из той же партии, что и президент", — сказал американский политический деятель.

Отметим, что недавно стало известно, будет ли баллотироваться Трамп на третий срок президентства.

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