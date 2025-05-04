Політик пояснив, чому республіканці бояться виходити до народу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський політичний діяч Юрій Рашкін заявив, що республіканські політики бояться зʼявлятися перед виборцями. Він пояснив, що до республіканців багато запитань, зокрема від ветеранів.

Про це Юрій Рашкін розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

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На думку політичного діяча, республіканські політики бояться зʼявлятися перед виборцями, бо ті питають: "А де пенсії? Чому ветеранам скорочують допомогу? Чому соціальна допомога зменшується?"

Зокрема, він зазначив, що саме ветерани — це часто ті, кого звільняють у межах так званих "федеральних чисток".

"Конгресмен тепер як і всі політики республіканські, він боїться прийти до своїх виборців, бо він знає, що його запитають: а як пенсія? У нас буде пенсія? Ви голосуєте, щоб скоротити соціальні послуги, бо на вас тисне президент. У нас ветерани, які вперше прийшли протестувати, бо він кидає ветеранів. Багато звільнених серед федеральних службовців — це ветерани. Вони це помічають, вони про це кажуть.

Я вийшов і сказав щодо України, адже мене це хвилює. Це важлива тема, про яку потрібно говорити, і вона не завжди згадується. А що може сказати конгресмен, який з тієї ж партії, що й президент?" — сказав американський політичний діяч.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо, чи балотуватиметься Трамп на третій термін президентства.

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