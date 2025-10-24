Когда могут предоставить репарационный кредит Украине - в ЕС назвали приблизительные сроки

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейский Союз готовит механизм финансовой поддержки Украины за счет "репарационного кредита". Соответствующий механизм, по заявлению президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, уже почти разработан и будет представлен в ближайшее время.

Об этом сообщает "Ми-Україна".

Что известно о "репарационном кредите"

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС расширяет сотрудничество в оборонной сфере и активно работает над созданием механизма "репарационного кредита" за счет замороженных активов РФ.

Тем временем по сообщению РБК-Украина, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Европейский Союз может принять решение о предоставлении Украине "репарационного кредита" уже до Рождества (до 25 декабря).

Она подчеркнула политический характер этого решения, отметив, что технические детали будут решены в процессе. Фредериксен выразила убеждение, что до Рождества будет принято решение о предоставлении Украине финансовой поддержки на последующие годы.

Напомним, в МИД Франции подтвердили, что Европейская комиссия планирует до конца 2025 года утвердить механизм "репарационного кредита". Кредит будет погашен за счет репараций, которые Россия должна уплатить Украине.

Также сообщалось, что лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.