Коли можуть надати репараційний кредит Україні — у ЄС назвали приблизні строки

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський Союз готує механізм фінансової підтримки України коштом "репараційного кредиту". Відповідний механізм, за заявою президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, вже майже розроблений і буде представлений найближчим часом.

Про це повідомляє "Ми-Україна".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про "репараційний кредит"

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС розширює співпрацю в оборонній сфері та активно працює над створенням механізму "репараційного кредиту" коштом заморожених активів РФ.

Тим часом за повідомленням РБК-Україна, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європейський Союз може ухвалити рішення про надання Україні "репараційного кредиту" вже до Різдва (до 25 грудня).

Вона підкреслила політичний характер цього рішення, зазначивши, що технічні деталі будуть вирішені в процесі. Фредеріксен висловила переконання, що до Різдва буде прийнято рішення про надання Україні фінансової підтримки на наступні роки.

Нагадаємо, у МЗС Франції підтвердили, що Європейська комісія планує до кінця 2025 року затвердити механізм "репараційного кредиту". Кредит буде погашено коштом репарацій, які Росія має сплатити Україні.

Також повідомлялось, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини домовилися використовувати заморожені російські активи для підтримки України.