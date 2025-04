Remember Monday - что известно об избранниках Британии на Евровидении

Группа Remember Monday. Фото: Пресса

Великобритания объявила своего представителя на Евровидении 2025. Страну представит женское кантри-поп-трио Remember Monday с композицией What The Hell Just Happened. Это первая девичья группа, которая выступит от Великобритании на конкурсе с 1999 года.

Что известно о группе — читайте в материале Новости.LIVE.

Читайте также:

Кто выступит на Евровидении от Великобритании

Remember Monday — британское кантри-поп-трио, которое состоит из Лорен Бирн, Холли-Энн Халл и Шарлотты Стил. Они встретились в подростковом возрасте и начали вместе создавать музыку каждый понедельник, что и стало причиной выбора названия группы.

Трио получило известность после участия в The Voice UK 2019, где дошло до этапа нокаутов. Их гармоничный вокал, яркая химия между участницами и искренность в исполнении привлекли внимание публики.

Девушки выступали на многих фестивалях, в частности Country to Country, Buckle and Boots и The Long Road.

Кроме музыкальной карьеры, участницы группы активно занимаются театральной деятельностью и снимались в различных музыкальных проектах. Лорен Бирн известна своими ролями в театральных постановках, Холли-Энн Халл участвовала в известных мюзиклах, а Шарлотта Стил также является профессиональной актрисой.

Их уникальный стиль сочетает традиционное кантри-звучание с современными попелементами, что делает группу особенной на британской музыкальной сцене.

7 марта 2025 года было официально объявлено, что Remember Monday будут представлять Великобританию на Евровидении 2025 в Базеле.

О чем песня Remember Monday

What The Hell Just Happened — это энергичная кантри-поп песня, сочетающая динамичные ритмы, выразительные гармонии и драматические моменты. Группа характеризует ее как эмоциональную бурю и незабываемое музыкальное путешествие.

Музыкальные критики сравнивают этот трек с миксом стилей ABBA, Sam Ryder, Queen и мюзикла Six. Композиция получила положительные отзывы за свою оригинальность, а также за мощные вокальные гармонии участниц группы.

Remember Monday сразу выступят в финале конкурса

Великобритания входит в так называемую Большую пятерку вместе с Францией, Германией, Испанией и Италией. Эти страны являются учредителями и основными финансовыми спонсорами конкурса, поэтому они автоматически получают место в финале Евровидения, независимо от результатов полуфинального голосования.

Так, Remember Monday автоматически попадет в гранд-финал конкурса, который состоится 17 мая 2025 года в Базеле, Швейцария.

Ранее стало известно, что в этом году представлять Израиль будет певица, которая едва пережила атаку ХАМАС.

Также певица Анастасия Приходько обвинила Светлану Лободу в том, что она купила себе право представить Украину на Евровидении-2009.