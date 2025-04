Remember Monday — що відомо про обранців Британії на Євробаченні

Гурт Remember Monday. Фото: Press

Велика Британія оголосила свого представника на Євробаченні 2025. Країну представить жіноче кантрі-поп-тріо Remember Monday із композицією What The Hell Just Happened. Це перший дівочий гурт, який виступить від Великої Британії на конкурсі з 1999 року.

Що відомо про гурт — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Хто виступить на Євробаченні від Великої Британії

Remember Monday — британське кантрі-поп-тріо, яке складається з Лорен Бірн, Голлі-Енн Халл та Шарлотти Стіл. Вони зустрілися в підлітковому віці і почали разом створювати музику кожного понеділка, що і стало причиною вибору назви гурту.

Тріо здобуло популярність після участі в The Voice UK 2019, де дійшло до етапу нокаутів. Їхній гармонійний вокал, яскрава хімія між учасницями та щирість у виконанні привернули увагу публіки.

Дівчата виступали на багатьох фестивалях, зокрема Country to Country, Buckle and Boots та The Long Road.

Окрім музичної кар’єри, учасниці гурту активно займаються театральною діяльністю та знімалися у різних музичних проєктах. Лорен Бірн відома своїми ролями в театральних постановках, Голлі-Енн Халл брала участь у відомих мюзиклах, а Шарлотта Стіл є також професійною акторкою.

Їхній унікальний стиль поєднує традиційне кантрі-звучання із сучасними попелементами, що робить гурт особливим на британській музичній сцені.

7 березня 2025 року було офіційно оголошено, що Remember Monday представлятимуть Велику Британію на Євробаченні 2025 у Базелі.

Про що пісня Remember Monday

What The Hell Just Happened — це енергійна кантрі-поп пісня, що поєднує динамічні ритми, виразні гармонії та драматичні моменти. Гурт характеризує її як емоційну бурю та незабутню музичну подорож.

Музичні критики порівнюють цей трек із міксом стилів ABBA, Sam Ryder, Queen та мюзиклу Six. Композиція отримала схвальні відгуки за свою оригінальність, а також за потужні вокальні гармонії учасниць гурту.

Remember Monday одразу виступлять у фіналі конкурсу

Велика Британія входить до так званої Великої п’ятірки разом із Францією, Німеччиною, Іспанією та Італією. Ці країни є засновниками та основними фінансовими спонсорами конкурсу, тому вони автоматично отримують місце у фіналі Євробачення, незалежно від результатів півфінального голосування.

Так, Remember Monday автоматично потрапить у гранд-фінал конкурсу, який відбудеться 17 травня 2025 року у Базелі, Швейцарія.

