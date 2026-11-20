Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В ходе немецко-украинского бизнес-форума премьер-министр Сергей Корецкий рассказал о массированных российских ударах по украинской инфраструктуре и призвал международных партнеров продолжать поддерживать Украину. В конце выступления участники мероприятия встретили его слова аплодисментами.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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О чем говорил Корецкий на форуме в Берлине

Во время выступления Корецкий упомянул об атаках России на украинские города в течение последних ночей и дней. По его словам, российские войска применили 71 ракету, в том числе 29 баллистических, а также 404 беспилотника, среди которых были реактивные "Шахеды".

Он подчеркнул, что под ударами оказываются энергетическая инфраструктура и системы водоснабжения, не имеющие отношения к военным целям.

"Все эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. Это чистый террор со стороны России, это жестокая война", — заявил Корецкий.

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Корецкий призвал партнеров поддерживать Украину

Также Корецкий поблагодарил международных партнеров за поддержку и солидарность с Украиной с самого начала полномасштабного вторжения.

Он призвал продолжать оказывать помощь Украине. По завершении выступления участники немецко-украинского бизнес-форума встретили Корецкого аплодисментами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время массированной атаки в ночь на 20 ноября российские войска применили 84 крылатые ракеты и 404 ударных беспилотника, в том числе 123 реактивных. По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 10:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 462 воздушные цели, среди которых 82 ракеты и 380 дронов.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжила ракетную атаку на Украину новой волной запусков. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на момент его заявления общее количество примененных крылатых ракет превысило 101. Он также сообщил о нескольких десятках баллистических ракет, основной удар которых пришелся на Киевский регион.