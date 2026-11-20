Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Під час німецько-українського бізнес-форуму премʼєр-міністр Сергій Корецький розповів про масовані російські удари по українській інфраструктурі та закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку України. Наприкінці виступу учасники заходу зустріли його слова оплесками.

Про це повідомила журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Про що говорив Корецький на форумі в Берліні

Під час промови Корецький згадав про атаки Росії на українські міста протягом останніх ночей і днів. За його словами, російські війська застосували 71 ракету, зокрема 29 балістичних, а також 404 безпілотники, серед яких були реактивні "Шахеди".

Він наголосив, що під ударами опиняються енергетична інфраструктура та системи водопостачання, які не мають стосунку до військових цілей.

"Усі ці об'єкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Це чистий терор з боку Росії, це жорстока війна", — заявив Корецький.

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Корецький закликав партнерів підтримувати Україну

Також Корецький подякував міжнародним партнерам за підтримку та солідарність з Україною від початку повномасштабного вторгнення.

Він закликав продовжувати допомогу Україні. Після завершення промови учасники німецько-українського бізнес-форуму зустріли Корецького оплесками.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час масованої атаки в ніч проти 20 листопада російські війська застосували 84 крилаті ракети та 404 ударні безпілотники, зокрема 123 реактивні. За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 10:30 українська ППО знищила або подавила 462 повітряні цілі, серед яких 82 ракети та 380 дронів.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжила ракетну атаку на Україну новою хвилею запусків. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, на момент його заяви загальна кількість застосованих крилатих ракет перевищила 101. Він також повідомив про кілька десятків балістичних ракет, основний удар якими припав на Київський регіон.