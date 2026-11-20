Спасатель устраняет последствия российской атаки. Фото иллюстративное: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удары по Днепропетровской области. В Кривом Роге из-за атаки возникли перебои с электроснабжением, а часть городской инфраструктуры перешла на резервное питание. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки на Кривой Рог

По его словам, ночью российские войска массированно атаковали город реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция.

Также из-за отключения электроэнергии временно приостановили работу несколько котельных, насосных станций водоканала и тяговых подстанций городского электротранспорта в северной части города. Больницы перевели на работу от генераторов.

Из-за последствий атаки не курсируют троллейбусы № 18, 15, 16 и 10. В то же время электротранспорт работает до площади Кольцевой (Толстого).

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По словам Александра Вилкула, погибших и пострадавших в результате ударов нет. К ликвидации последствий привлечены коммунальщики, электрики и тепловики. Все городские службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения продолжают работать.

Россия атаковала Никопольский район

Также ночью российские войска применили беспилотники против Никополя и Марганецкой общины. Там повреждены хозяйственные постройки, обошлось без пострадавших.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 ноября российские войска более десяти раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников. В Желтых Водах повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин, пять человек получили ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября российские войска атаковали Днепр и Никопольский район с помощью беспилотников. В результате ударов ранения получили шесть человек, среди них — 15-летний подросток. В Днепре были повреждены многоквартирный и частный дома, общежитие, парк отдыха и инфраструктура.