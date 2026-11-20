Рятувальник ліквідовує наслідки російської атака. Фото ілюстративне: https://t.me/MNSDNE/179

У ніч проти 20 листопада російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. У Кривому Розі через атаку виникли перебої з електропостачанням, а частина міської інфраструктури перейшла на резервне живлення. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на Кривий Ріг

За його словами, вночі російські війська масовано атакували місто реактивними безпілотниками. Унаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція.

Також через знеструмлення тимчасово припинили роботу кілька котелень, насосних станцій водоканалу та тягових підстанцій міського електротранспорту в північній частині міста. Лікарні перевели на роботу від генераторів.

Через наслідки атаки не курсують тролейбуси № 18, 15, 16 та 10. Водночас електротранспорт працює до площі Кільцевої (Толстого).

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За словами Олександра Вілкула, загиблих і постраждалих унаслідок ударів немає. До ліквідації наслідків залучили комунальників, електриків і тепловиків. Усі міські служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати.

Росія атакувала Нікопольщину

Також уночі російські війська застосували безпілотники проти Нікополя та Марганецької громади. Там пошкоджені господарські споруди, обійшлося без постраждалих.

Раніше Новини.LIVE писали, що в ніч проти 20 листопада російські війська понад десять разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками. У Жовтих Водах пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, банк і магазин, п’ятеро людей дістали поранень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 18 листопада російські війська атакували Дніпро та Нікопольський район безпілотниками. Унаслідок ударів поранень дістали шестеро людей, серед них 15-річний підліток. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктура.