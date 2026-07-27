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Главная Новости дня Разведка: самые богатые россияне массово избавляются от активов в РФ

Разведка: самые богатые россияне массово избавляются от активов в РФ

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 17:35
Разведка сообщила, что российские олигархи выводят активы из РФ
Кремль, Москва. Фото: Reuters

Российский фондовый рынок непрерывно падает уже 19-ю неделю подряд. На этом фоне самые богатые граждане РФ переводят свои активы в криптовалюту, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды. В Службе внешней разведки Украины считают, что это свидетельствует о потере доверия крупного бизнеса к перспективам российской экономики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины в понедельник, 27 июля.

Почему самые богатые россияне избавляются от активов в РФ

По данным разведки, самые богатые граждане России меняют структуру своих инвестиционных портфелей, отдавая предпочтение криптовалюте, зарубежной недвижимости и частным инвестиционным фондам вместо российских активов.

В разведке отметили, что такая тенденция совпадает с непрерывным падением фондового рынка РФ, которое продолжается уже 19-ю неделю подряд. По оценке СЗР, стремление избавиться от российских ценных бумаг и вывести активы из страны свидетельствует о потере доверия к будущему российской экономики.

Как меняется фондовый рынок России

В Службе внешней разведки сообщили, что по состоянию на середину июля акции крупнейших российских компаний существенно потеряли в стоимости. В частности, ценные бумаги "Газпрома" и ВТБ подешевели более чем на 21%, "Норникеля" — на 24%, "Аэрофлота" — на 27%, а МТС — на 28%.

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Наибольшее падение зафиксировали у крупнейшей золотодобывающей компании России "Полюс". Всего за две недели её рыночная стоимость сократилась более чем вдвое — на 53%.

Кроме того, по оценкам аналитиков, с начала апреля российский фондовый рынок в целом потерял около 30% своей стоимости и откатился до уровня 2016 года. В СЗР подчеркнули, что такого продолжительного падения не наблюдалось за весь период ведения статистики, начиная с 1997 года.

Какие еще признаки кризиса назвали в разведке

В отчете также привели пример, который, по их мнению, демонстрирует токсичность современных российских ценных бумаг. Так, если бы инвестор в начале 2006 года вложил одну тысячу долларов США в акции Apple, то сегодня получил бы более 130 тысяч долларов прибыли. В то же время аналогичная инвестиция в акции "Газпрома" за тот же период привела бы к потере более 600 долларов.

Еще одним свидетельством проблем в экономике РФ, по данным СЗР, стала ситуация с государственными заимствованиями. В разведке сообщили, что Министерство финансов России уже трижды в течение последнего месяца приостанавливало размещение облигаций федерального займа, поскольку предложения инвесторов были настолько невыгодными для эмитента, что он фактически отказывался от торгов. В результате российским властям не удалось привлечь новые средства.

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Скриншот сообщения Службы внешней разведки/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что россияне только сейчас начинают ощущать последствия войны из-за ударов по логистике и критической инфраструктуре. По его словам, в течение длительного времени власти РФ создавали для населения иллюзию, что боевые действия происходят далеко и не влияют на повседневную жизнь. По мнению эксперта, это постепенно меняет общественные настроения в России.

Новини.LIVE также писали, что в июле 2026 года Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций ввел ограничения в отношении помощника Владимира Путина Владимира Мединского. В ЕС отметили, что он поддерживает российскую пропаганду, оправдывает войну против Украины и отрицает похищение украинских детей. Также Мединского считают причастным к действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

россияне Служба внешней разведки Кремль Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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