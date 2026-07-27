Розвідка повідомила, що російські олігархи виводять активи з РФ

Кремль, Москва. Фото: Reuters

Російський фондовий ринок безперервно падає вже 19-й тиждень поспіль. На цьому тлі найбагатші громадяни РФ переводять свої активи у криптовалюту, закордонну нерухомість та приватні інвестиційні фонди. У Службі зовнішньої розвідки України вважають, що це свідчить про втрату довіри великого бізнесу до перспектив російської економіки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України у понеділок, 27 липня.

Чому найбагатші росіяни позбуваються активів у РФ

За даними розвідки, найбагатші громадяни Росії змінюють структуру своїх інвестиційних портфелів, віддаючи перевагу криптовалюті, нерухомості за кордоном та приватним інвестиційним фондам замість російських активів.

У розвідці зазначили, що така тенденція збігається з безперервним падінням фондового ринку РФ, яке триває вже 19-й тиждень поспіль. За оцінкою СЗР, бажання позбутися російських цінних паперів і вивести активи з країни свідчить про втрату довіри до майбутнього російської економіки.

Як змінюється фондовий ринок Росії

У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що станом на середину липня акції найбільших російських компаній суттєво втратили у вартості. Зокрема, цінні папери "Газпрому" та ВТБ подешевшали більш ніж на 21%, "Норнікеля" — на 24%, "Аерофлоту" — на 27%, а МТС — на 28%.

Читайте також:

Найбільше падіння зафіксували у найбільшої золотодобувної компанії Росії "Полюс". Лише за два тижні її ринкова вартість скоротилася більш ніж удвічі — на 53%.

Крім того, за оцінками аналітиків, із початку квітня російський фондовий ринок загалом втратив близько 30% своєї вартості та відкотився до рівня 2016 року. У СЗР наголосили, що такого тривалого падіння не спостерігалося за весь період ведення статистики, починаючи з 1997 року.

Які ще ознаки кризи назвали у розвідці

У розвідці також навели приклад, який, на їхню думку, демонструє токсичність сучасних російських цінних паперів. Так, якби інвестор на початку 2006 року вклав одну тисячу доларів США в акції Apple, то сьогодні отримав би понад 130 тисяч доларів прибутку. Натомість аналогічна інвестиція в акції "Газпрому" за цей самий період призвела б до втрати понад 600 доларів.

Ще одним свідченням проблем в економіці РФ, за даними СЗР, стала ситуація з державними запозиченнями. У розвідці повідомили, що Міністерство фінансів Росії вже тричі протягом останнього місяця зупиняло розміщення облігацій федеральної позики, оскільки пропозиції інвесторів були настільки невигідними для емітента, що він фактично відмовлявся від торгів. У результаті російській владі не вдалося залучити нові кошти.

Скриншот повідомлення Служби зовнішньої розвідки/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що росіяни лише зараз починають відчувати наслідки війни через удари по логістиці та критичній інфраструктурі. За його словами, тривалий час влада РФ створювала для населення ілюзію, що бойові дії відбуваються далеко і не впливають на повсякденне життя. На думку експерта, це поступово змінює суспільні настрої в Росії.

Новини.LIVE також писали, що у липні 2026 року Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій запровадив обмеження проти помічника Володимира Путіна Володимира Мединського. В ЄС зазначили, що він підтримує російську пропаганду, виправдовує війну проти України та заперечує викрадення українських дітей. Також Мединського вважають причетним до дій, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.