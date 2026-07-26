Експерт Кущ пояснив, як удари ЗСУ по логістиці змінюють Росію

ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що українські удари по російській логістиці змушують населення РФ дедалі гостріше відчувати наслідки війни. За його словами, російська влада роками створювала для громадян ілюзію, що бойові дії відбуваються далеко й не впливають на повсякденне життя.

Про це він сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ пояснив, як змінюються настрої в Росії

За словами експерта, зараз Росія швидкими темпами переходить до фактичного воєнного стану не лише в економіці, а й у суспільних настроях. Якщо раніше наслідки війни відчували переважно мешканці прикордонних регіонів, то тепер ситуація змінюється для всієї країни.

"Росія — величезна країна за територією, за чисельністю населення, тому 99% населення не відчувало, що таке війна. Армія формувалася за рахунок контрактної схеми, за винятком першої хвилі мобілізації. Тому фактично більшість населення сприймала цю війну, як колись в радянські часи афганська війна була — вона йде десь дуже далеко. І фактично зараз тільки росіяни почали перелаштовуватися на оці рейки війни", — наголосив Кущ.

На думку аналітика, удари по логістичних об'єктах і критичній інфраструктурі поступово руйнують створене Кремлем відчуття дистанційності війни та змушують російське суспільство зіткнутися з її реальними наслідками.

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