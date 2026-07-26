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Кущ: россияне только сейчас начинают ощущать на себе войну

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 22:54
Эксперт Кущ объяснил, как удары ВСУ по логистике меняют Россию
ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что украинские удары по российской логистике заставляют население РФ все острее ощущать последствия войны. По его словам, российские власти годами создавали для граждан иллюзию, что боевые действия происходят далеко и не влияют на повседневную жизнь.

Об этом он сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на переломе".

Кущ объяснил, как меняются настроения в России

По словам эксперта, сейчас Россия быстрыми темпами переходит к фактическому военному положению не только в экономике, но и в общественных настроениях. Если раньше последствия войны ощущали преимущественно жители приграничных регионов, то теперь ситуация меняется для всей страны.

"Россия — огромная страна по территории и численности населения, поэтому 99 % населения не ощущало, что такое война. Армия формировалась за счет контрактной схемы, за исключением первой волны мобилизации. Поэтому фактически большинство населения воспринимало эту войну так же, как когда-то в советские времена воспринимали афганскую войну — она идет где-то очень далеко. И фактически сейчас только россияне начали перестраиваться на эти рельсы войны", — подчеркнул Кущ.

По мнению аналитика, удары по логистическим объектам и критической инфраструктуре постепенно разрушают созданное Кремлем ощущение отдаленности войны и заставляют российское общество столкнуться с ее реальными последствиями.

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логистика война в Украине Россия эфир Новини.LIVE
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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