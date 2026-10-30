Разведчик подразделения NORD рассказал о боевом выходе после ранения
Разведчик подразделения NORD бригады "Помста" с позывным Джоник рассказал о боевом опыте, ранении и работе в команде. Во время операции вблизи Ридкодуба он вместе с соратниками зачищал позиции в лесополосах. Один из боевых выходов длился 14 дней.
Об этом в соцсетях сообщил Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.
Как прошел боевой выход Джоника вблизи Ридкодуба
По словам Джоника, сначала ему предлагали перейти в подразделение пилотов, однако он сам захотел служить в пехоте. Военный объяснил, что такая работа ему ближе.
Во время одного из боевых заданий группе предстояло зайти в подвал, в то время как остальные военные обеспечивали прикрытие с позиций у окон. Когда Джоник поднялся на бруствер, он услышал звук гранаты. Он упал, а сослуживцы начали прикрывать его и подавлять огонь противника.
После этого боец самостоятельно добрался до подвала, где находился парамедик. Тот оказал ему первую помощь. Впоследствии военный отправился в госпиталь, где проходил лечение. Несмотря на полученное ранение, примерно через три недели Джоник снова начал выполнять боевые задачи. Во время одного из последующих выходов его группа зачищала несколько лесополос.
"Страха не было, но появилось больше размышлений", — рассказал разведчик о своих ощущениях после ранения.
Военный отметил, что во время боевых заданий особое значение имеет взаимодействие между бойцами. Когда он получил ранение, его место занял побратим, который продолжил выполнять задание и обеспечивать прикрытие.
Среди важных составляющих успешной работы подразделения разведчик назвал грамотное планирование задач командиром, постоянное обучение и поддержку сослуживцев.
"Благодаря побратимам чувствуешь, что рядом с тобой кто-то есть, что ты не один", — поделился военный.
Он подчеркнул, что подготовка не заканчивается после выполнения боевого задания: военным нужно постоянно совершенствовать навыки и работать над ошибками.
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