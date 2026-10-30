Боец Третьего армейского корпуса. Фото иллюстративное: Третий армейский корпус

Разведчик подразделения NORD бригады "Помста" с позывным Джоник рассказал о боевом опыте, ранении и работе в команде. Во время операции вблизи Ридкодуба он вместе с соратниками зачищал позиции в лесополосах. Один из боевых выходов длился 14 дней.

Об этом в соцсетях сообщил Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как прошел боевой выход Джоника вблизи Ридкодуба

По словам Джоника, сначала ему предлагали перейти в подразделение пилотов, однако он сам захотел служить в пехоте. Военный объяснил, что такая работа ему ближе.

Во время одного из боевых заданий группе предстояло зайти в подвал, в то время как остальные военные обеспечивали прикрытие с позиций у окон. Когда Джоник поднялся на бруствер, он услышал звук гранаты. Он упал, а сослуживцы начали прикрывать его и подавлять огонь противника.

После этого боец самостоятельно добрался до подвала, где находился парамедик. Тот оказал ему первую помощь. Впоследствии военный отправился в госпиталь, где проходил лечение. Несмотря на полученное ранение, примерно через три недели Джоник снова начал выполнять боевые задачи. Во время одного из последующих выходов его группа зачищала несколько лесополос.

Читайте также:

"Страха не было, но появилось больше размышлений", — рассказал разведчик о своих ощущениях после ранения.

Военный отметил, что во время боевых заданий особое значение имеет взаимодействие между бойцами. Когда он получил ранение, его место занял побратим, который продолжил выполнять задание и обеспечивать прикрытие.

Среди важных составляющих успешной работы подразделения разведчик назвал грамотное планирование задач командиром, постоянное обучение и поддержку сослуживцев.

"Благодаря побратимам чувствуешь, что рядом с тобой кто-то есть, что ты не один", — поделился военный.

Он подчеркнул, что подготовка не заканчивается после выполнения боевого задания: военным нужно постоянно совершенствовать навыки и работать над ошибками.

Как сообщали Новини.LIVE, военные медики Третьего армейского корпуса оказали помощь 11-летнему мальчику, получившему ранение в результате российского удара управляемой авиабомбой. Ребёнка сначала доставили в городскую больницу, однако там не хватало крови, медикаментов и профильных специалистов.

Как сообщали Новини.LIVE, во время наступательной операции "Вивальди" в районе Зеленой Долины украинские военные взяли в плен шестерых российских бойцов. К операции присоединились военнослужащие 2-го механизированного батальона 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады с позывными "Мазда" и "Максимус" вместе со своими сослуживцами.