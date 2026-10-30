Боєць Третього армійського корпусу. Фото ілюстративне: Третій Армкорпус

Розвідник підрозділу NORD бригади "Помста" з позивним Джонік розповів про бойовий досвід, поранення та роботу в команді. Під час операції поблизу Рідкодубу він разом із побратимами зачищав позиції в лісосмугах. Один із бойових виходів тривав 14 днів.

Про це у соцмережах повідомив Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Як минув бойовий вихід Джоніка поблизу Рідкодубу

За словами Джоніка, спочатку йому пропонували перейти до підрозділу пілотів, однак він сам захотів служити в піхоті. Військовий пояснив, що така робота йому ближча.

Під час одного з бойових завдань група мала зайти до підвалу, тоді як інші військові забезпечували прикриття з позицій біля вікон. Коли Джонік піднявся на бруствер, почув звук гранати. Він упав, а побратими почали прикривати його та придушувати вогонь противника.

Після цього боєць самостійно дістався підвалу, де перебував парамедик. Той надав йому першу допомогу. Згодом військовий вирушив до госпіталю, де проходив лікування. Попри пережите поранення, приблизно через три тижні Джонік знову почав виконувати бойові завдання. Під час одного з наступних виходів його група зачищала кілька лісосмуг.

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"Страху не було, але більш роздумів появилися", — розповів розвідник про свої відчуття після поранення.

Військовий зазначив, що під час бойових завдань особливе значення має взаємодія між бійцями. Коли він дістав поранення, його місце зайняв побратим, який продовжив виконувати завдання та забезпечувати прикриття.

Серед важливих складових успішної роботи підрозділу розвідник назвав грамотне планування завдань командиром, постійне навчання та підтримку побратимів.

"По побратимах відчуваєш, що біля тебе хтось є, що ти не сам ходиш", — поділився військовий.

Він наголосив, що підготовка не завершується після виконання бойового завдання: військовим потрібно постійно вдосконалювати навички та працювати над помилками.

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Як повідомляли Новини.LIVE, під час наступальної операції "Вівальді" в районі Зеленої Долини українські військові взяли в полон шістьох російських бійців. До операції долучилися військовослужбовці 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади з позивними Мазда й Максимус разом із побратимами.