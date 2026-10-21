Бійці Третього армійського корпусу. Фото: facebook.com/ab3.army

Військові хірурги Третього армійського корпусу врятували від ампутації ногу 11-річному хлопцю, який зазнав поранень унаслідок удару російської керованої авіабомби. Операція тривала понад п’ять годин, після чого дитину направили до обласного центру на подальше лікування.

Про це в ефірі День.LIVE розповів старший ординатор хірургічного відділення з позивним "Друг Хесус".

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Як військові медики рятували дитину

Після авіаудару хлопця доправили до міської лікарні. Однак, за словами медика, заклад не мав достатньо крові, препаратів і профільних фахівців для надання необхідної допомоги.

Військові медики спочатку підтримували дитину в цивільній лікарні, допомагаючи з медикаментами та кров’ю. Згодом, за згодою батьків, вирішили перевезти хлопця до лікарні Третього армійського корпусу, де було необхідне обладнання та команда фахівців.

"Коли ми побачили цього хлопця, йому десь було років 11, у нього було поранення ока і величезний дефект із пошкодженням судино-нервового пучка на правій нижній кінцівці", — розповів "Друг Хесус".

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Команда військових хірургів та анестезіологів боролася за життя і здоров’я дитини понад п’ять годин. Спочатку медики зшили пошкоджені судини, однак цього виявилося недостатньо для відновлення кровообігу. Тому вони провели автовенозну пластику — відновили пошкоджену судину за допомогою власної вени пацієнта.

Після операції медики досягли стійкої пульсації та стабілізували стан хлопця. Це дало змогу врятувати його ногу від ампутації.

Куди направили хлопця після операції

Після стабілізації стану дитину доправили до обласного центру для подальшого лікування в стаціонарі.

За словами "Друга Хесуса", попри значне пошкодження тканин, судин і нервів, медики вирішили боротися за збереження кінцівки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 жовтня бійці 60-ї окремої механізованої бригади показали відео бойової роботи під час звільнення Дерилового та Колодязів на Донеччині. Операція відбувалася в межах наступальної операції "Вівальді" Третього армійського корпусу.

Також Новини.LIVE писали, що 14 жовтня в Третьому армійському корпусі натякнули на продовження операції "Вівальді". Вона спрямована на витіснення російських військ і повернення українських територій під контроль Сил оборони.