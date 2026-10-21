Бойцы Третьего армейского корпуса. Фото: facebook.com/ab3.army

Военные хирурги Третьего армейского корпуса спасли от ампутации ногу 11-летнего мальчика, получившего ранения в результате попадания российской управляемой авиабомбы. Операция длилась более пяти часов, после чего ребенка направили в областной центр для дальнейшего лечения.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал старший ординатор хирургического отделения с позывным "Друг Хесус".

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Как военные медики спасали ребенка

После авиаудара мальчика доставили в городскую больницу. Однако, по словам медика, в учреждении не хватало крови, препаратов и профильных специалистов для оказания необходимой помощи.

Военные медики сначала поддерживали ребёнка в гражданской больнице, помогая с медикаментами и кровью. Впоследствии, с согласия родителей, решили перевезти мальчика в больницу Третьего армейского корпуса, где было необходимое оборудование и команда специалистов.

"Когда мы увидели этого мальчика, ему было где-то 11 лет, у него было ранение глаза и огромный дефект с повреждением сосудисто-нервного пучка на правой нижней конечности", — рассказал "Друг Хесус".

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Команда военных хирургов и анестезиологов боролась за жизнь и здоровье ребёнка более пяти часов. Сначала медики сшили поврежденные сосуды, однако этого оказалось недостаточно для восстановления кровообращения. Поэтому они провели автовенозную пластику — восстановили поврежденный сосуд с помощью собственной вены пациента.

После операции медики добились устойчивой пульсации и стабилизировали состояние парня. Это позволило спасти его ногу от ампутации.

Куда направили мальчика после операции

После стабилизации состояния ребёнка доставилив областной центр для дальнейшего лечения в стационаре.

По словам "Друга Хесуса", несмотря на значительное повреждение тканей, сосудов и нервов, медики решили бороться за сохранение конечности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 октября бойцы 60-й отдельной механизированной бригады показали видео боевых действий во время освобождения Дерилово и Колодязов в Донецкой области. Операция проходила в рамках наступательной операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса.

Также Новини.LIVE писали, что 14 октября в Третьем армейском корпусе намекнули на продолжение операции "Вивальди". Она направлена на вытеснение российских войск и возвращение украинских территорий под контроль Сил обороны.