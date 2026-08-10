Разрешили выезжать из Киева: Ермаку изменили меру пресечения

Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Бывшему главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, при строительстве частного коттеджного городка под Киевом, разрешили свободно передвигаться по ряду областей Украины. Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов, которые представили обращения командиров нескольких воинских частей, однако отказался снимать с подозреваемого электронное средство контроля.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

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Следственный судья частично удовлетворил ходатайство адвокатов Ермака и изменил ранее возложенные на него процессуальные обязанности.

"Предпосылкой для обращения стороны защиты с таким ходатайством в суд стало одновременное поступление в САП и НАБУ ряда схожих по содержанию писем командиров воинских частей в интересах подозреваемого", — говорится в сообщении.

В результате рассмотрения ходатайства защиты суд расширил территорию передвижения подозреваемого. Необходимость свободного выезда в различные регионы Ермак обосновывал собственным участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим.

Отныне прежний запрет на выезд за пределы столицы и Киевской области без разрешения прокурора, детектива или суда заменено на разрешение находиться в пределах Киева, а также Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей, с правом транзитного проезда через другие регионы.

Прокурор в ходе заседания выступил против удовлетворения требований стороны защиты. Он подчеркнул, что ранее установленные ограничения никоим образом не препятствовали реализации указанного проекта, в котором подозреваемый выступает в качестве руководителя, а не адвоката, непосредственно оказывающего юридическую помощь.

"Также защита просила снять с подозреваемого обязанность носить электронное средство контроля. В удовлетворении этого требования следственный судья отказал", — добавили в САП.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ВАКС, Ермаку назначали залог в размере 140 млн грн, а после его внесения на него возложили ряд процессуальных обязательств. В частности, речь идет о ношении электронного браслета.

Ранее Ермак во время судебного заседания показал, что носит электронный браслет. Кроме того, экс-глава ОП сдал заграничные паспорта.