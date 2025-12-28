Видео
Главная Новости дня Разговор Трампа и Путина — как отреагировали у Зеленского

Разговор Трампа и Путина — как отреагировали у Зеленского

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 21:25
Разговор Трампа и Путина — что говорят у Зеленского
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Фото: ОП

В окружении президента Украины Владимира Зеленского отметили, что телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина является понятным. Сейчас важно полностью выяснить, на что готова РФ.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Читайте также:

Реакция Киева на разговор Трампа с Путиным

"В целом было понятно, что они поговорят с Путиным, и в целом это одна из задач сейчас — выяснить полностью, на что готовы россияне и не разрушат ли они все достигнутое в дипломатии", — отметил собеседник из команды Зеленского в комментарии СМИ.

Также в команде президента уточнили, что сейчас в работе шесть документов между Украиной и США, и Киев надеется "так или иначе пройтись по этим документам".

Напомним, что встреча Зеленского и Трампа началась 28 декабря примерно в 20:00 по Киеву в резиденции американского президента в Мар-а-Лаго, что во Флориде (США). Стороны разговаривают за закрытыми дверями. Недавно Зеленский раскрыл, о чем будет говорить во время встречи с Трампом.

Перед встречей американский глава государства провел телефонный разговор с Путиным. У последнего раскрыли, что инициатором беседы был Трамп и рассказали, о чем шла речь во время разговора, который длился более часа.

Добавим, что Зеленский и Трамп выступили с рядом заявлений перед началом встречи. В частности, последний пообещал Украине гарантии безопасности и подчеркнул, что от мирного соглашения Киев будет иметь большую экономическую выгоду. Также он раскрыл, как к миру относится российский диктатор.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине мирный план
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
