Розмова Трампа й Путіна — що кажуть у Зеленського

В оточенні президента України Володимира Зеленського зазначили, що телефонна розмова американського лідера Дональда Трампа й російського диктатора Володимира Путіна є зрозумілою. Зараз важливо повністю з'ясувати, на що готова РФ.

Про це повідомляють джерела РБК-України.

Реакція Києва на розмову Трампа з Путіним

"Загалом було зрозуміло, що вони поговорять з Путіним, і загалом це одне із завдань зараз — зʼясувати повністю, на що готові росіяни та чи не зруйнують вони все досягнуте у дипломатії", — зазначив співрозмовник із команди Зеленського в коментарі ЗМІ.

Також в команді президента уточнили, що наразі в роботі шість документів між Україною та США, і Київ сподівається "так чи інакше пройтись по цих документах".

Нагадаємо, що зустріч Зеленського та Трампа розпочалася 28 грудня приблизно о 20:00 за Києвом у резиденції американського президента в Мар-а-Лаго, що в Флориді (США). Сторони розмовляють за закритими дверима. Нещодавно Зеленський розкрив, про що говоритиме під час зустрічі з Трампом.

Перед зустріччю американський глава держави провів телефонну розмову з Путіним. В останнього розкрили, що ініціатором бесіди був Трамп та розповіли, про що йшлося під час розмови, яка тривала понад годину.

Додамо, що Зеленський та Трамп виступили з низкою заяв перед початком зустрічі. Зокрема, останній пообіцяв Україні гарантії безпеки та наголосив, що від мирної угоди Київ матиме велику економічну вигоду. Також він розкрив, як до миру ставиться російський диктатор.