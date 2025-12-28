Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Розмова Трампа й Путіна — як відреагували в Зеленського

Розмова Трампа й Путіна — як відреагували в Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 21:25
Розмова Трампа й Путіна — що кажуть у Зеленського
Зустріч Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Фото: ОП

В оточенні президента України Володимира Зеленського зазначили, що телефонна розмова американського лідера Дональда Трампа й російського диктатора Володимира Путіна є зрозумілою. Зараз важливо повністю з'ясувати, на що готова РФ.

Про це повідомляють джерела РБК-України.

Реклама
Читайте також:

Реакція Києва на розмову Трампа з Путіним

"Загалом було зрозуміло, що вони поговорять з Путіним, і загалом це одне із завдань зараз — зʼясувати повністю, на що готові росіяни та чи не зруйнують вони все досягнуте у дипломатії", — зазначив співрозмовник із команди Зеленського в коментарі ЗМІ.

Також в команді президента уточнили, що наразі в роботі шість документів між Україною та США, і Київ сподівається "так чи інакше пройтись по цих документах".

Нагадаємо, що зустріч Зеленського та Трампа розпочалася 28 грудня приблизно о 20:00 за Києвом у резиденції американського президента в Мар-а-Лаго, що в Флориді (США). Сторони розмовляють за закритими дверима. Нещодавно Зеленський розкрив, про що говоритиме під час зустрічі з Трампом.

Перед зустріччю американський глава держави провів телефонну розмову з Путіним. В останнього розкрили, що ініціатором бесіди був Трамп та розповіли, про що йшлося під час розмови, яка тривала понад годину.

Додамо, що Зеленський та Трамп виступили з низкою заяв перед початком зустрічі. Зокрема, останній пообіцяв Україні гарантії безпеки та наголосив, що від мирної угоди Київ матиме велику економічну вигоду. Також він розкрив, як до миру ставиться російський диктатор.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні мирний план
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації