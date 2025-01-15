Обстрел Украины 15 января — россияне ударили по объектам энергетики в Ивано-Франковской области

Утренний обстрел Прикарпатья — в ОВА сказали, что было целью РФ
В среду, 15 января, российская армия нанесла ракетный удар по Украине. Оккупанты целились по объектам энергетической инфраструктуры на западе страны.
Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.
Последствия атаки РФ на Прикарпатье
По словам Онищук, россияне для удара по энергетической инфрастуктуре применили разные типы вооружения.
"На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали Силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Глава ОВА отметила, что на месте происшествия работают соответствующие службы, а ситуация находится под контролем.
"Спасибо нашим защитникам и всем, кто приобщается к ликвидации последствий вражеской атаки", — подытожила Онищук.
Также мы писали, что утром 15 января Россия крылатыми ракетами атаковала Львовскую область. Оккупанты били по энергетической инфраструктуре.
А Польша активировала военную авиацию из-за ударов Российской Федерации по объектам на западе Украины.
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