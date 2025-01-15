Обстрел Украины 15 января — россияне ударили по объектам энергетики в Ивано-Франковской области

Ракета в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

В среду, 15 января, российская армия нанесла ракетный удар по Украине. Оккупанты целились по объектам энергетической инфраструктуры на западе страны.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.

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По словам Онищук, россияне для удара по энергетической инфрастуктуре применили разные типы вооружения.

"На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали Силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Глава ОВА отметила, что на месте происшествия работают соответствующие службы, а ситуация находится под контролем.

"Спасибо нашим защитникам и всем, кто приобщается к ликвидации последствий вражеской атаки", — подытожила Онищук.

Сообщение Онищук в Telegram

Также мы писали, что утром 15 января Россия крылатыми ракетами атаковала Львовскую область. Оккупанты били по энергетической инфраструктуре.

А Польша активировала военную авиацию из-за ударов Российской Федерации по объектам на западе Украины.