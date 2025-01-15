Польща активувала авіацію через удари РФ по Україні

Установка Patriot в Польщі. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Через удари Російської Федерації по об’єктах на заході України Польща активувала військову авіацію. Відповідне рішення країна ухвалила для забезпечення безпеки в своєму повітряному просторі.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

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Повідомлення ОК ЗС Польщі. Фото: скриншот

Оперативне командування повідомляє, що піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої готовності. Усі сили та засоби задіяні відповідно до чинних процедур.

"Увага, у зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі.Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності", — йдеться у повідомленні.

Заходи спрямовані на захист територій Польщі, що межують із загрозливими районами України.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога через масовану ракетну атаку Росії.

Також нещодавно стало відомо, що у Польщі почали навчати дітей стріляти та поводитися із зброєю — у 3-й ОШБр відреагували.