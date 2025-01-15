Польша активировала авиацию из-за ударов РФ по Украине

Польша активировала авиацию и ПВО из-за угрозы со стороны России
Из-за ударов Российской Федерации по объектам на западе Украины Польша активировала военную авиацию. Соответствующее решение страна приняла для обеспечения безопасности в своем воздушном пространстве.
Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.
Польша подняла в небо самолеты
Оперативное командование сообщает, что подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние наивысшей готовности. Все силы и средства задействованы в соответствии с действующими процедурами.
"Внимание, в связи с нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование РСЗ задействовало все имеющиеся силы и средства, которые есть в его распоряжении, подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", — говорится в сообщении.
Меры направлены на защиту территорий Польши, граничащих с угрожающими районами Украины.
Напомним, в Украине объявлена воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки России.
Также недавно стало известно, что в Польше начали учить детей стрелять и обращаться с оружием — в 3-й ОШБр отреагировали.
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