Польша активировала авиацию из-за ударов РФ по Украине

Установка Patriot в Польше. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Из-за ударов Российской Федерации по объектам на западе Украины Польша активировала военную авиацию. Соответствующее решение страна приняла для обеспечения безопасности в своем воздушном пространстве.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

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Сообщение ОК ВС Польши. Фото: скриншот

Оперативное командование сообщает, что подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние наивысшей готовности. Все силы и средства задействованы в соответствии с действующими процедурами.

"Внимание, в связи с нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование РСЗ задействовало все имеющиеся силы и средства, которые есть в его распоряжении, подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", — говорится в сообщении.

Меры направлены на защиту территорий Польши, граничащих с угрожающими районами Украины.

Напомним, в Украине объявлена воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки России.

Также недавно стало известно, что в Польше начали учить детей стрелять и обращаться с оружием — в 3-й ОШБр отреагировали.