Обстріл України 15 січня – росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Івано-Франківщині

Ракета в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

У середу, 15 січня, російська армія завдала ракетного удару по Україні. Окупанти цілилися по об'єктах енергетичної інфраструктури на заході країни.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram.

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За словами Онищук, росіяни для удару по енергетичній інфрастуктурі застосували різні типи озброєння.

"На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

В області працювали Сили ППО. "На щастя, обійшлось без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зазначила, що на місці події працюють відповідні служби, а ситуація перебуває під контролем.

"Дякуємо нашим захисникам та усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожої атаки", — підсумувала Онищук.

Повідомлення Онищук у Telegram

Також ми писали, що вранці 15 січня Росія крилатими ракетами атакувала Львівську область. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі.

А Польща активувала військову авіацію через удари Російської Федерації по об’єктах на заході України.