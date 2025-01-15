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Ранковий обстріл Прикарпаття — в ОВА сказали, що було ціллю РФ

15 січня 2025 09:26
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл України 15 січня – росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Івано-Франківщині
Ракета в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 15 січня, російська армія завдала ракетного удару по Україні. Окупанти цілилися по об'єктах енергетичної інфраструктури на заході країни.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram.

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За словами Онищук, росіяни для удару по енергетичній інфрастуктурі застосували різні типи озброєння. 

"На Прикарпатті ціллю були  об’єкти критичної інфраструктури. 
В області працювали Сили ППО. "На щастя, обійшлось без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зазначила, що на місці події працюють відповідні служби, а ситуація перебуває під контролем. 

"Дякуємо нашим захисникам та усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожої атаки", — підсумувала Онищук.

Ракетний удар Івано-Франківськ 15 січня
Повідомлення Онищук у Telegram

Також ми писали, що вранці 15 січня Росія крилатими ракетами атакувала Львівську область. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі.

 А Польща активувала військову авіацію через удари Російської Федерації по об’єктах на заході України.

Івано-Франківськ обстріли сфера енергетики війна в Україні енергетика ракетний удар

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