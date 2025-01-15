Обстріл України 15 січня – росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Івано-Франківщині

Ранковий обстріл Прикарпаття — в ОВА сказали, що було ціллю РФ
У середу, 15 січня, російська армія завдала ракетного удару по Україні. Окупанти цілилися по об'єктах енергетичної інфраструктури на заході країни.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram.
Наслідки атаки РФ на Прикарпаття
За словами Онищук, росіяни для удару по енергетичній інфрастуктурі застосували різні типи озброєння.
"На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.
В області працювали Сили ППО. "На щастя, обійшлось без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА зазначила, що на місці події працюють відповідні служби, а ситуація перебуває під контролем.
"Дякуємо нашим захисникам та усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожої атаки", — підсумувала Онищук.
Також ми писали, що вранці 15 січня Росія крилатими ракетами атакувала Львівську область. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі.
А Польща активувала військову авіацію через удари Російської Федерації по об’єктах на заході України.
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