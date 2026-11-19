Украинские военные сбивают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/NGUmainpage

В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 69 вражеских дронов различных типов. При этом попадания средств воздушного нападения зафиксированы в 18 точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в четверг, 19 ноября.

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Чем Россия атаковала Украину в ночь на 19 ноября

Воздушное нападение продолжалось с 18:00 18 ноября. Противник применил противокорабельные ракеты "Оникс" с территории АР Крым, а также 98 ударных БпЛА типа Shahed, среди которых 61 реактивный. Кроме того, российские войска использовали беспилотники "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Беспилотники запускали из направлений Орел, Курск, Шаталово и Миллерово на территории РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и АР Крым — Гвардейского.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 19 ноября украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 69 вражеских беспилотников. Среди них — Shahed, в частности 48 реактивных, "Гербера" и дроны других типов.

В Воздушных силах сообщили, что на момент публикации несколько ударных беспилотников еще находились в воздухе, а боевые действия продолжались.

К сожалению, обошлось не без последствий. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 18 объектам.

Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что вечером 18 ноября российские войска атаковали Запорожье, Чугуев в Харьковской области и Кременчуг в Полтавской области. В результате ударов есть раненые, повреждены жилые дома и автомобили, а также возник пожар на частном предприятии. В Чугуеве два беспилотника попали в девятиэтажное здание, откуда спасатели эвакуировали и деблокировали жильцов.

Новини.LIVE писали, что утром 18 ноября российские войска атаковали беспилотником частный сектор Павлограда в Днепропетровской области. В результате удара повреждены несколько жилых домов, пострадали трое местных жителей — двое мужчин и одна женщина. Медики оказали им помощь на месте, все трое отказались от госпитализации.