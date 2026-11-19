Українські військові збивають ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/NGUmainpage

У ніч проти 19 листопада російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 69 ворожих дронів різних типів. Водночас влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 18 локаціях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у четвер, 19 листопада.

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Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 19 листопада

Повітряний напад тривав із 18:00 18 листопада. Противник застосував протикорабельні ракети "Онікс" із території АР Крим, а також 98 ударних БпЛА типу Shahed, серед яких 61 реактивний. Крім того, російські війська використовували безпілотники "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Безпілотники запускали з напрямків Орел, Курськ, Шаталове та Міллерово на території РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та АР Крим — Гвардійського.

Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00 19 листопада українська протиповітряна оборона збила або подавила 69 ворожих безпілотників. Серед них — Shahed, зокрема 48 реактивних, "Гербера" та дрони інших типів.

У Повітряних силах повідомили, що на момент публікації декілька ударних безпілотників ще перебували в повітрі, а бойова робота тривала.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Скриншот повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що увечері 18 листопада російські війська атакували Запоріжжя, Чугуїв на Харківщині та Кременчук на Полтавщині. Внаслідок ударів є поранені, пошкоджені житлові будинки й автомобілі, а також виникла пожежа на приватному підприємстві. У Чугуєві два безпілотники влучили в дев’ятиповерхівку, звідки рятувальники евакуювали та деблокували мешканців.

Новини.LIVE писали, що вранці 18 листопада російські війська атакували безпілотником приватний сектор Павлограда на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено кілька житлових будинків, постраждали троє місцевих жителів — двоє чоловіків і жінка. Медики надали їм допомогу на місці, усі троє відмовилися від госпіталізації.