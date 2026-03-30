Ракетно-дроновая атака РФ на Украину: ПВО сбила 150 БпЛА

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 30 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Были слышны взрывы в разных городах и регионах. Украинским защитникам неба удалось уничтожить 150 российских дронов.

Командование Воздушных сил ВСУ.

Результаты работы сил ПВО во время атаки РФ на Украину

В ночь на 30 марта российские армейцы совершили масштабную атаку на Украину. Враг применил баллистическую ракету Искандер-М с временно оккупированного Крыма и более 160 ударных беспилотников различных типов, среди которых Shahed, Гербера, Италмас и другие. Около 90 из них были дронами типа "Шахед".

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины активно отражали атаку. По состоянию на 8:30 удалось сбить или подавить 150 вражеских беспилотников.

К сожалению есть последствия вражеского обстрела. Зафиксировано попадание ракеты и 12 ударных БпЛА на 7 различных локациях, обломки сбитых дронов упали на 2 территориях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 29 марта российские войска атаковали Благовещенский женский монастырь в селе Приозерное Херсонской области во время богослужения. В результате обстрела повреждены кельи, хозяйственные постройки и окна храма. Обошлось без погибших и раненых.

Также Новини.LIVE сообщали, что по данным Президента Украины Владимира Зеленского, за прошедшую неделю российские оккупанты выпустили по Украине более 3 000 ударных дронов. Также враг применил против гражданского населения Украины более чем 1 450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов.