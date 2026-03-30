Ракетно-дронова атака РФ на Україну: ППО збила 150 БпЛА

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 30 березня російські загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками та ракетами. Було чути вибухи у різних містах та регіонах. Українським оборонцям неба вдалося знищити 150 російських дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Результати роботи сил ППО під час атаки РФ на Україну

У ніч проти 30 березня російські армійці здійснили масштабну атаку на Україну. Ворог застосував балістичну ракету Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму та понад 160 ударних безпілотників різних типів, серед яких Shahed, Гербера, Італмас та інші. Близько 90 із них були дронами типу "Шахед".

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України активно відбивали атаку. Станом на 8:30 вдалося збити або подавити 150 ворожих безпілотників.

На жаль є наслідки ворожого обстрілу. Зафіксовано влучання ракети та 12 ударних БпЛА на 7 різних локаціях, уламки збитих дронів впали на 2 територіях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 29 березня російські війська атакували Благовіщенський жіночий монастир у селі Приозерне Херсонської області під час богослужіння. Внаслідок обстрілу пошкоджено келії, господарські будівлі та вікна храму. Минулося без загиблих та поранених.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за даними Президента України Володимира Зеленського, за минулий тиждень російські окупанти випустили по Україні понад 3 000 ударних дронів. Також ворог застосував проти цивільного населення України більш ніж 1 450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів.