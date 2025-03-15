В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 14 человек

Работники ГСЧС на месте попадания ракеты в Кривом Роге. Фото ГСЧС Украины

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу ночью, 14 марта. В результате российской ракетной атаки на Кривой Рог пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Враг нанес удар по жилому кварталу, вызвав значительные разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Последствия ракетного удара по Кривому Рогу 14 марта

Ракетный удар разрушил одноэтажное здание развлекательного заведения. Повреждены более 15 многоэтажек, 10 частных домов, два учебных заведения и спортивный комплекс. Также пострадала городская инфраструктура — магазины, аптека, салон красоты, кафе и автомобили.

Последствия ракетного удара в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОГА

Повреждены окна и фасад. Фото: Днепропетровская ОГА

Последствия ракетного удара. Фото: Днепропетровская ОГА

Ночью в городе завершили аварийно-спасательную операцию. Медики оказывают помощь пострадавшим, а коммунальные службы ликвидируют последствия удара.

Госпитализация. Фото: Днепропетровская ОГА

Оказание медицинской помощи пострадавшим. Фото: Днепропетровская ОГА

Атаки беспилотниками и артиллерийский обстрел по области

Кроме ракетного удара, российские войска атаковали беспилотниками Павлоградский район и Синельниковщину. В результате атак повреждена инфраструктура, однако погибших и раненых нет.

Из-за попадания дронов в Синельниково, Павлограде, Терновке и Першотравенске зафиксированы перебои с водоснабжением. Специалисты уже работают над восстановлением подачи воды.

На Никопольщине враг применил артиллерию, реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе. Под огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. К счастью, обошлось без жертв.

Сергей Лысак добавил, что украинская противовоздушная оборона сбила 10 российских дронов над Днепропетровской областью.

Напомним, вечером в пятницу, 14 марта, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Тогда же стало известно, что ракеты попали в жилой квартал.

Несколько дней назад, 12 марта, Кривой Рог также оказывался под атакой российских войск. Тогда оккупанты применили баллистику, и повторно обстреляли город во время спасательных работ.