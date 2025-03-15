Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 14 людей

Працівники ДСНС на місці влучання ракети у Кривому Розі. Фото ДСНС України

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу вночі, 14 березня. Внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг постраждали 14 людей, серед яких двоє дітей. Ворог завдав удару по житловому кварталу, спричинивши значні руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу 14 березня

Ракетний удар зруйнував одноповерхову будівлю розважального закладу. Пошкоджено понад 15 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, два навчальні заклади та спортивний комплекс. Також постраждала міська інфраструктура — магазини, аптека, салон краси, кав'ярня та автомобілі.

Наслідки ракетного удару у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені вікна та фасад. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки ракетного удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі в місті завершили аварійно-рятувальну операцію. Медики надають допомогу постраждалим, а комунальні служби ліквідують наслідки удару.

Госпіталізація. Фото: Дніпропетровська ОВА

Надання медичної допомоги постраждалим. Фото: Дніпропетровська ОВА

Атаки безпілотниками та артилерійський обстріл по області

Окрім ракетного удару, російські війська атакували безпілотниками Павлоградський район та Синельниківщину. Внаслідок атак пошкоджена інфраструктура, однак загиблих та поранених немає.

Через влучання дронів у Синельниковому, Павлограді, Тернівці та Першотравенську зафіксовані перебої з водопостачанням. Фахівці вже працюють над відновленням подачі води.

На Нікопольщині ворог застосував артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град" та дрони-камікадзе. Під вогонь потрапили Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. На щастя, обійшлося без жертв.

Сергій Лисак додав, що українська протиповітряна оборона збила 10 російських дронів над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 14 березня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Тоді ж стало відомо, що ракети влучили у житловий квартал.

Кілька днів тому, 12 березня, Кривий Ріг також опинявся під атакою російських військ. Тоді окупанти застосували балістику, та повторно обстріляли місто під час рятувальних робіт.