Рада вызовет СБУ и ГУР в связи со стрельбой в Киеве

Верховная Рада. Фото: УНИАН

Верховная Рада заслушает представителей силовых ведомств по поводу вооруженного инцидента между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, произошедшего в Киеве. В частности, комитет проведет необходимое рассмотрение и доложит народным депутатам о результатах.

Об этом Руслан Стефанчук заявил во время заседания Верховной Рады в четверг, 3 сентября, передает Новини.LIVE.

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Перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве

Профильный парламентский комитет уже вызвал представителей обоих силовых ведомств для предоставления официальных объяснений относительно причин и хода инцидента. Стефанчук подчеркнул, что считает подобные события недопустимыми.

"Уже сегодня комитет вызвал представителей для того, чтобы разобраться в этом вопросе. Я благодарю за быструю реакцию и полностью разделяю ваше возмущение по поводу того, что произошло", — добавил спикер ВРУ.

Как писали Новини.LIVE, вооружённый инцидент между представителями СБУ и ГУР, произошедший 2 сентября в Киеве, был связан со следственными мероприятиями по делу о подготовке российскими спецслужбами заказных убийств. Среди фигурантов дела — заместитель командира РДК Степан Каплунов, которого правоохранители подозревают в контактах с врагом.

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