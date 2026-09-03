Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада заслухає силовиків через стрілянину між СБУ та ГУР у Києві

Рада заслухає силовиків через стрілянину між СБУ та ГУР у Києві

Ua ru
3 вересня 2026 13:51
Рада викличе СБУ та ГУР через стрілянину в Києві
Верховна Рада. Фото: УНІАН

Верховна Рада заслухає представників силових відомств щодо збройного інциденту між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки, який стався в Києві. Зокрема, комітет проведе необхідний розгляд та доповість нардепам про результати.

Про це Руслан Стефанчук сказав під час засідання Верховної Ради у четвер, 3 вересня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Стрілянина між ГУР та СБУ в Києві

Профільний парламентський комітет уже викликав представників обох силових відомств для надання офіційних пояснень щодо причин та перебігу інциденту. Стефанчук наголосив, що вважає подібні події неприпустимими.

"Вже на сьогодні комітет викликав для того, щоб розібратися з цього питання. Я дякую за швидку реакцію і абсолютно поділяю ваше обурення з приводу того, що відбулося", — додав спікер ВРУ.

Як писали Новини.LIVE, збройний інцидент між представниками СБУ та ГУР, що стався 2 вересня у Києві, був пов’язаний зі слідчими заходами у справі про підготовку російськими спецслужбами замовних убивств. Серед фігурантів провадження — заступник командира РДК Степан Каплунов, якого правоохоронці підозрюють у контактах із ворогом.

Читайте також:

Раніше український лідер Володимир Зеленський назвав стрілянину абсолютно ганебною ситуацією та доручив зʼясувати всі обставини. Крім того, він анонсував нові кадрові рішення.

Верховна Рада Руслан Стефанчук СБУ стрілянина ГУР
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації