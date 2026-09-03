Рада викличе СБУ та ГУР через стрілянину в Києві

Верховна Рада. Фото: УНІАН

Верховна Рада заслухає представників силових відомств щодо збройного інциденту між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки, який стався в Києві. Зокрема, комітет проведе необхідний розгляд та доповість нардепам про результати.

Про це Руслан Стефанчук сказав під час засідання Верховної Ради у четвер, 3 вересня, передає Новини.LIVE.

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Стрілянина між ГУР та СБУ в Києві

Профільний парламентський комітет уже викликав представників обох силових відомств для надання офіційних пояснень щодо причин та перебігу інциденту. Стефанчук наголосив, що вважає подібні події неприпустимими.

"Вже на сьогодні комітет викликав для того, щоб розібратися з цього питання. Я дякую за швидку реакцію і абсолютно поділяю ваше обурення з приводу того, що відбулося", — додав спікер ВРУ.

Як писали Новини.LIVE, збройний інцидент між представниками СБУ та ГУР, що стався 2 вересня у Києві, був пов’язаний зі слідчими заходами у справі про підготовку російськими спецслужбами замовних убивств. Серед фігурантів провадження — заступник командира РДК Степан Каплунов, якого правоохоронці підозрюють у контактах із ворогом.

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